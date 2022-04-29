Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области и Донбассе: "Борьба за жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области и Донбассе по состоянию на 65-е сутки полномасштабной войны России против Украины.

В новом видеообращении 29 апреля глава государства отметил, что украинские бойцы отбивают атаки оккупантов по всем направлениям, где они пытаются наступать. Впрочем, ситуацию в Харьковской области Зеленский назвал жесткой.

"Но у наших военных, разведчиков есть важные тактические успехи. На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому оборона нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины", – отметил он.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что в этой войне решается все. Он добавил, что только если Украина выстоит – все вышеуказанные города будут жить.

"Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них еще хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они это уже сделали с Мариуполем", — добавил глава государства.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе российские оккупанты устроили концлагерь и ведут себя более цинично, чем нацисты 80 лет назад. Президент рассказал о нацистских порядках оккупантов в городе.

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