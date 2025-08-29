Зеленский рассказал о ситуации на фронте: какие участки самые опасные

Владимир Зеленский. / © president.gov.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пока оккупационная российская армия концентрируется на Покровском направлении. На этом участке фронта сосредоточено около 100 тысяч солдат РФ. Впрочем, захватчикам непросто.

Об этом заявил президент Украины в ходе общения с журналистами 29 августа.

«Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем», — подчеркнул глава государства.

Реклама

По его словам, в Харьковской украинские военные проводят активные действия. В частности, в Купянске. По состоянию на сегодняшний день, по информации президента, за последние двое суток было уничтожено 30 российских диверсантов.

В Сумской области, говорит Зеленский, украинские защитники вытесняют оккупационное войско. Изменений в Запорожской области нет. Впрочем, опасность существует, ведь здесь захватчики «накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно велика».

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что ВСУ имели успех в районе Мирнограда Донецкой области. Украинские подразделения продвинулись в село Новоэкономическое. Однако в распоряжении ISW есть геолокационные видеозаписи, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Покровска и к северу от Лисовки.

Между тем, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил о том, что на Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники пытались улучшить свои позиции на отдельных участках, однако враг активно продолжает наступательные действия.

Реклама

По его словам, также оккупанты продвинулись под Торецком. Хотя город еще не полностью находится под контролем россиян. Впрочем, оборона украинских защитников там близится к завершению. По имеющейся информации, ряд украинских позиций уже некоторое время находятся в окружении.