Зеленский рассказал о сложностях контрнаступления ВСУ

Зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных.
Сложности в ходе украинского контрнаступления состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky TG24.
Президент отметил, что в настоящее время средства противовоздушной обороны играют немаловажную роль не только в наступлении, но и в защите мирных украинцев от атак россиян.
"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", — подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных.
"Мы должны пройти ее, не потеряв инициативы на поле боя", — добавил Зеленский.
Где наступают ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают свое наступление у села Роботино Запорожской области. Они продвинулись на расстояние до 600 метров.
Также украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении, кроме того активно работает артиллерия.
Читайте также:
- Россия хочет "заморозить" войну — Офис президента
- Зеленский провел длительное совещание с Будановым и анонсировал новости
- "Произошло сражение с оккупантами": в ГУР рассказали детали десантирования спецназовцев в Крыму