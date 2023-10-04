Зеленский рассказал о сложностях контрнаступления ВСУ

Зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных.

Сложности в ходе украинского контрнаступления состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky TG24.

Президент отметил, что в настоящее время средства противовоздушной обороны играют немаловажную роль не только в наступлении, но и в защите мирных украинцев от атак россиян.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств", — подчеркнул глава государства.

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Он подчеркнул, что зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных.

"Мы должны пройти ее, не потеряв инициативы на поле боя", — добавил Зеленский.

Где наступают ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают свое наступление у села Роботино Запорожской области. Они продвинулись на расстояние до 600 метров.

Также украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении, кроме того активно работает артиллерия.

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