Зеленский рассказал о "сложных и деликатных переговорах" ради спасения людей из "Азовстали"

Украинская сторона постоянно проводит переговоры по спасению людей на заблокированном российскими оккупантами заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. И те переговоры — "сложные и деликатные".
Об этом в видеообращении вечером воскресенья, 15 мая, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжаем очень сложные и деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно. И главное, чтобы договоренности выполнялись", — отметил Зеленский.
Напомним, украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", находятся в очень сложной ситуации. На территории заблокированного российского оккупантами завода находится около 600 раненых украинских защитников. Из них 40 – в очень тяжелом состоянии.
Сам Мариуполь, разрушенный россиянами, тоже находится в оккупации. За два с половиной месяца войны жертвами оккупантов в этом городе стали не менее 22 тысяч человек.
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