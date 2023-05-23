Зеленский рассказал о своей поездке на передовую и поблагодарил воинов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем визите на передовую. Он сообщил, что был в районе Угледара и Марьинки, что поздравить морпехов с их профессиональным праздником – Днем морской пехоты.

Об этом он сказал 23 мая во время обращения к украинцам.

"Именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине Корпуса морской пехоты. К действующим нашим подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты - и мы обеспечиваем их современным оружием и техникой. Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях и в предыдущие недели", - подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что главная задача государства – укрепление обороны и усиление возможностей украинских воинов. Именно поэтому важны зарубежные визиты.

Зеленский вручил государственные награды воинам и ленты "За мужество и отвагу" лучшим подразделениям, защищающим именно эту часть фронта.

"Уверен, вы помните эти подразделения - часто в вечерних обращениях именно их благодарю за чрезвычайные результаты, которые они дают Украине в боях. Сегодня наградил их лично. Это 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-й отдельный разведывательный батальон. Очень мощные подразделения, и я благодарен каждому из вас, воины! И спасибо за шевроны, это действительно очень почетно!", - сказал он.

Президент также поблагодарил 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 137-го отдельного батальона морской пехоты.

"55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – неизменно молодцы, неизменно действенны. Спасибо вам, воины! 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка – как всегда, сильнейшие! Спасибо вам! 74-й отдельный разведыватель вам, воины!5-я отдельная Слобожанская бригада нашей Национальной гвардии, которая воюет на Луганщине вместе с другими подразделениями сил обороны и именно так, как нужно, защищает позиции, именно так, как нужно, уничтожает российских оккупантов... Спасибо вам, наши воины! ", – сказал он.

Напомним, Зеленский на фронте заявил о создании Корпуса морской пехоты

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