Зеленский рассказал о трех важнейших моментах, которые обсудили на новом заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.

Об этом Зеленский написал в Телеграмме.

"День начат с заседания Ставки верховного главнокомандующего. Три важнейших момента. Первый: анализируем ситуацию на передовой. Второй: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками — как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!", — говорится в сообщении президента.

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В пресс-службе добавили, что в заседании приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава СБУ Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко, другие члены правительства, т.е.. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 января рассказал, что Россия готовит новую волну агрессии в войне против Украины.

А еще раньше Зеленский предупреждал, что Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами". По его словам, "в эти недели ночи могут быть достаточно неспокойными".

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