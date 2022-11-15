Зеленский рассказал о визите в Херсон и сложной ситуации в городе: "Где российский флаг – полное опустошение"

Российские оккупанты специально разрушили всю критическую инфраструктуру в Херсоне. Там нет ни электричества, ни связи, ни Интернета, ни телевидения.

Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 15 ноября.

"Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант. Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами — специально. Вот их спецоперация. Накануне зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы", — сообщил он.

Зеленский заверил, что Украина обязательно вернет Херсон в нормальную жизнь.

"Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в тех наших городах и общинах, которые Россия лишила нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится более близким. Для всей нашей страны", — добавил лидер Украины.

Напомним, на четвертый день после деоккупации Херсона в город приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ему важно было посетить Херсон лично.

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