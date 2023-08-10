Зеленский рассказал о "закрытом, но результативном разговоре" с военным руководством Британии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 августа у него был закрытый, но результативный разговор с военным руководством Великобритании. Он подчеркнул, что делает все, чтобы наше государство получило больше оборонных пакетов и систем ПВО.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

Зеленский вспомнил о "закрытом, но результативном" разговоре с военным руководством Британии, отметив, что обсуждалось больше оборонных пакетов для воинов и систем ПВО.

Также президент пообщался с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Эммануилом.

"Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать Формулу мира, в частности вернуть в Украину депортированных с нашей земли детей. Благодарен Вселенскому Патриархату за готовность помогать. Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна - один из исторических центров христианства", – сказал он.

Зеленский добавил, что "государство никогда не допустит, чтобы любую из украинских религиозных общин могло использовать государство-агрессор".

Также президент поименно отметил украинских воинов:

Солдат Александр Грынь, 81-я отдельная аэромобильная бригада. Благодаря Александру уничтожены и ранены уже более двух десятков окупантов.

Солдат Александр Гринько, наша "восьмидесятка", Десантно-штурмовые войска. Президент поблагодарил за пополнение нашего обменного фонда.

Солдат Артем Айзенциммер, 5-я отдельная штурмовая бригада.

Солдат Ирина Шевченко, главный сержант-инструктор 1-го механизированного батальона.

Солдат Андрей Максичка, 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы, Бахмутское направление. Вывозил раненых, сам был ранен, но после лечения вернулся на передовую.

Солдат Иван Гарбуз, 36-я отдельная бригада морской пехоты, сражается на Запорожском направлении.

Старший солдат Сергей Примоченко, наводчик расчета минометов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.

Старший солдат Виктор Доренский, ДШВ, 80-я бригада. Бои у Клищиевки, очень мощно!

Старший солдат Максим Макаренко в составе "восьмидесятки" сражается за Украину на Донбассе.

Старший солдат Александр Лысенко, 5-я отдельная штурмовая бригада.

Старший матрос Анатолий Лукьянов, 37-я отдельная бригада морской пехоты, очень отважный воин!

Сержант Ольга Войтюк, санитарный инструктор, 1-й механизированный батальон.

Сержант Руслан Малицкий, 38-я отдельная бригада морской пехоты.

Младший сержант Никита Мыськов, наша знаменитая 55-я артиллерийская бригада "Запорожская Сечь".

Главный корабельный старшина Андрей Скотницкий, наша 36-я отдельная бригада морской пехоты. Президент отметил героизм военного при отражении российских штурмов.

Младший лейтенант Андрей Скибин, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".

Старший лейтенант Сергей Федчик, 3-й механизированный батальон.

Майор Максим Захарченко, заместитель командира танкового батальона.

"Я горжусь всеми вами, наши воины! Каждым и каждой! И хочу отдельно отметить сегодня подразделения, которые обеспечивают наступление наших войск. Это подразделения украинских саперов. Очищают украинскую землю от российских мин, открывая для наших воинов возможность идти вперед. 808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки – спасибо всем вам!" – сказал Зеленский.

Зеленский на 10 августа: длинный изнурительный день

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 августа провел заседание Ставки в "особом формате" – только при участии ключевых лиц в узком кругу. Речь шла о ситуации на фронте и наступательных действиях ВСУ.

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