Зеленский рассказал о зарплатах военным и ускорении разминирования Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении оборонного бюджета и новых санкциях против России.

Об этом он сказал 13 марта во время обращения к украинцам.

Президент сообщил, что он провел совещания с премьер-министром, главой Верховной Рады, дипломатическим корпусом и внутриполитическим блоком Офиса.

"В частности, правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен – на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, на поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов", — сказал президент.

Зеленский также рассказал о гуманитарном разминировании, по состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов.

"Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатывавшаяся земля. Поэтому сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами. И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась уже вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. И я благодарю всех, кто внес свой вклад в это. Соответствующие шаги в поддержку отрасли прорабатывает правительство", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что ситуация в энергетической отрасли в Украине стабилизирована, а власти начинают готовиться к новому отопительному сезону. Также президент анонсировал шаги по борьбе против российских преступников.

"Работаем и над тем, чтобы добавить новые санкции против России. На днях Канада сделала весомый шаг, расширив санкции на импорт российского алюминия и стали. Я благодарю Канаду за это решение – за этот сигнал международному сообществу. Должны не только ограничить способность государства-террориста обходить". существующие санкции, но и вводить новые — чтобы Россия не могла адаптироваться к глобальному давлению. Чем меньше будет российская способность адаптации к санкциям, тем быстрее сможем восстановить территориальную целостность нашего государства и вернуть мир Украине", — сказал президент.

Напомним, Зеленский назвал места на востоке, где решается будущее Украины.

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