Зеленский рассказал о заседаниях военного кабинета и санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он провел совещание по ужесточению санкций против России и заседанию военного кабинета.

Об этом он рассказал 2 мая во время обращения к украинцам.

Президент Украины рассказал, что он провел заседание военного кабинета, работающего регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий.

"Второе – санкции. Провел совещание по усилению санкционных режимов – как наших, украинских, так и общих с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже в скором времени", — сказал президент.

Также Зеленский анонсировал многие международные мероприятия по усилению обороны Украины. Президент отметил, что после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем, власти готовят концептуальные решения для развития Украины, инфраструктуры как сейчас, так и после войны.

"Встретился с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента. Продуктивно. Поблагодарил за поддержку нашего государства и людей. Тематика разговора – достаточно широкая, но главное все же это то, что нас объединяет… Это безопасность для всех европейцев, стабильность. Это дальнейшее развитие и усиление европейского и евроатлантического сообщества. В этом контексте отметил, каких решений ожидаем от саммита партнеров в Вильнюсе в июле, от саммита НАТО", — сказал Зеленский.

Зеленский за 2 мая: четыре важных события дня

Также президент пообщался с главой Африканского Союза, президентом Коморских островов.

"Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою ради нашего государства, на боевых постах и на боевых задачах. Особо отмечу сегодня воинов 77-й отдельной аэромобильной и 93-й отдельной механизированной бригад, которые обороняют Бахмутское направление. Действительно результативно! Спасибо, хлоп !", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский провел важное совещание с чиновниками и силовиками.

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