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Зеленский рассказал об активных действиях на передовой и поименно поблагодарил воинов ВСУ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2209
Время на прочтение
2 мин
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Зеленский рассказал об активных действиях на передовой и поименно поблагодарил воинов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент поблагодарил защитников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на фоне замка Любарта в Луцке. Он рассказал об активных действиях на передовой и лично поблагодарил воинов ВСУ.

Об этом говорится в обращении президента 9 июля.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на передовой происходят активные действия. Он также поблагодарил тех защитников, которые сейчас освобождают Украину от российских окупантов.

"На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "Восемьдесят десятки"... Молодцы, воины! На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас!", - сказал он.

Зеленский лично отметил воина бригады "Запорожская Сечь" – майора Владимира Гончарова.

"Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар – 35-я отдельная бригада морской пехоты – спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец – стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры" 47-й отдельной майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята", — сказал президент.

Напомним, что в воскресенье, 9 июля, Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, где почтили память жертв Волынской трагедии 1943 года. Также они обсудили саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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Дата публикации
Просмотры
2209
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