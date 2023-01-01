Зеленский рассказал об атаке Shahed-136: "За такие удары мы отвечаем. Очень ощутимо для них"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в новогоднюю ночь украинские защитники сбили 45 иранских дронов. Он подчеркнул, что российские террористы, как были жалкими, так и ими и остались.

Об этом он сказал 1 января во время обращения к украинцам.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 Shahed-136 сбит в первую ночь года. Просто молодцы, ребята! Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что украинцы ментально далеко отошли от РФ.

"Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проигрывают. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы – вместе. А они – разве что вместе со страхом. И ни одного года они у Украины не заберут, не заберут нашей независимости. Мы ничего им не отдадим», — пояснил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые отвечают оккупантам за террористические обстрелы украинских городов.

"Я благодарю всех, кто этой ночью, и каждый день, и каждую ночь бьет врага на фронте! На каждый российский удар по Херсону, Никополю, по Харьковщине, по всем нашим городам и общинам мы оккупантам отвечаем. Очень ощутимо для них. Я благодарю всем нашим энергетикам, коммунальщикам за стабильное энергоснабжение и минимум отключений — с учетом всех имеющихся обстоятельств. Везде, где линии передачи и другие энергообъекты повреждены обстрелами, восстановление продолжается круглосуточно. Сегодня — также. И очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитили внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. Как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы", — сказал президент.

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год

Атака на Украину в новогоднюю ночь

Российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136. Поэтому в столице была объявлена долгая воздушная тревога.

Украинские защитники сбили все дроны. По предварительным данным, пострадавших из-за обстрелов РФ нет.

Оккупационное Министерство обороны уже успело найти оправдание террористических атак на Украину. Там заявили, что якобы "уничтожили оборонное предприятие, где производит ударные украинские дроны".

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