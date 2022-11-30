Зеленский рассказал об общении с Нетаньяху: какое оружие может передать Украине Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Израиль может предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы оградить украинцев от ракетных ударов.

Об этом он сказал во время саммита Dealbook.

"У меня был один разговор с премьер-министром Нетаньяху. Мы ждем поддержки Израиля. Я не хочу, чтобы они балансировали между Украиной и Россией. Это кровавая война. После того, как было использовано 550 иранских дронов... Он знает все детали и точно может помочь в противовоздушной обороне. Это не оружие, которое нападает на Россию. Это защита людей. Если он хочет спасти исторические отношения Израиля и украинского общества, мне кажется, нужно сделать максимум, чтобы спасти людей", — сказал Зеленский.

Война России против Украины

Россия 24 февраля напала на Украину. Россия с этого времени нанесла по нашему государству 16 тысяч ракетных ударов. Только 23 ноября во время массированного ракетного обстрела РФ выпустила по нашему государству 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Украинская делегация посетила Израиль для переговоров с представителями Армии обороны (ЦАХАЛ) возможностей налаживания сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

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