Зеленский рассказал об обстрелах 10 украинских регионов и призвал экономить электричество

Зеленский подчеркнул, что экономия электричества – это помощь государству.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию. Украинский лидер также рассказал, что Россия за сутки обстреляла более 10 украинских регионов.
Об этом президент сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.
Оккупанты в течение суток обстреляли более 10 украинских регионов: Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев и другие города Украины, Донбасс.
"Везде, где это возможно, пытаемся ускорить восстановительные работы. Но сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии. Чем осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17-ти по 2-х часов, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране. Пожалуйста, объясняйте это родственникам, друзьям и соседям, чтобы направить наше национальное единение к общему и очень нужному результату", — подчеркнул украинский президент.
Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
Россия, начиная с 10 октября, терроризирует энергетическую инфраструктуру Украины.
Россияне 18 октября в очередной раз ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, погибли три человека. Все погибшие – сотрудники одного из объектов. Также в части украинской столицы исчез свет.
Энергетики всего за 7 часов подключили клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города.
Также в Житомире вернули свет отдельным районам. Восстановительные работы продолжаются.
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