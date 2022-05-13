Зеленский рассказал об "очень сложных переговорах" относительно эвакуации из Мариуполя и "Азовстали"

Зеленский рассказал об "очень сложных переговорах" относительно эвакуации из Мариуполя и "Азовстали"

Украина продолжает переговоры с Россией, чтобы добиться эвакуации людей из Мариуполя и завода "Азовсталь". К переговорному процессу привлекают влиятельных посредников.

Переворы – "очень сложные", отметил в видеообращении вечером 13 мая президент Украины Владимир Зеленский.

"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии — вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу", — сказал Зеленский.

Он добавил, что "уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником".

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что "если бы это влияние было должным, не было бы войны". Она также добавила, что "переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача – вытащить наших ребят. Всех. Живыми".

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