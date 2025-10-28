Зеленский рассказал об ударах по российской экономике: что изменилось в топливном балансе Кремля

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах украинских ударов по российской экономике и ситуации со снабжением дальнобойного оружия. По его словам, в результате атак Украина вывела из строя более 20% мощностей российской нефтепереработки — в некоторых случаях потери составляют до 27% производства горючего.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

"Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива, и поэтому были очереди. Там есть проблема", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что после попаданий Россия начала перераспределять производство между другими нефтеперерабатывающими заводами, в том числе выпускающими дизельное топливо. Именно поэтому, по словам президента, задача украинских сил – продолжать работу по объектам, которые наращивают выпуск горючего, чтобы не позволить Кремлю компенсировать потери.

Относительно поставок дальнобойного оружия Зеленский сообщил, что 90–95% ударов Украина наносит собственными средствами, ведь количество западного вооружения остается ограниченным.

"Из дальнобойного оружия Европы мы применяем только Storm Shadow в нормальном количестве и меньше - SCALP. Больше никакого оружия Европы мы не применяем, у нас просто его нет. В общем, относительно дальнобойных поражений - 90-95% это наше оружие", - подчеркнул глава государства.

По его словам, украинские разработки и собственное производство дальнобойных средств поражения становятся ключевым фактором в сохранении стратегической инициативы.

"Надо просто над этим каждый день работать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил расширить применение дальнобойного оружия.