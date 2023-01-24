Зеленский рассказал об угрозе повторного наступления из Беларуси: "Готовимся к вызовам"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза повторного наступления со стороны Беларуси может быть. Однако Украина удивится, если к новому нападению могут быть причастны белорусские военные.

Об этом он сказал 24 января во время совместного брифинга с президентом Финляндии.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не нападет на Беларусь. Для нашего государства сейчас важно то, чтобы соседняя страна сохранила свою независимость и не была вовлечена в "позорную войну России". Президент добавил, что его удивит, если "белорусские военные войной пойдут против Украины".

"Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой, знаете, "военный Шенген", и поэтому, мне кажется, это все зависит от уважения населения любой. какого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства", – пояснил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что "Украина готовится к разным вызовам".

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля 2022 года с территории Беларуси началось полномасштабное наступление на Киев. Также с территории этого государства Россия запускает ракеты по Украине. В Беларуси также дислоцируются российские оккупанты и проходят там лечение.

24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить Минску пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. В МИД Украины ответили, что предостерегают Беларусь от участия в войне против Украины.

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