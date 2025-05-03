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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Зеленский рассказал об уничтожении военных объектов в оккупированном Крыму

Силы обороны провели операцию по уничтожению российских военных объектов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинские военные в течение суток уничтожили два российских самолета, что на этот раз доказывает силу украинских способностей.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил сбивание российского истребителя Су-30 над Черным морем украинской морской дроной.

Кроме того, президент Украины заявил о поражении военных объектов захватчиков в оккупированном Крыму.

«Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет в сутки», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что впервые в истории боевой самолет Су-30 был уничтожен украинским морским дроном Magura.

Мы ранее информировали, что российский самолет Су-30, сбитый украинским надводным дроном над Черным морем, использовал для обстрела Украины ракеты X-59/69.

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