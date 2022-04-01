Зеленский рассказал об усилении давления международных партнеров на Россию

Украинский президент призывает увеличивать санкции, пока РФ не прекратит агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контактах и договоренностях с международными партнерами, которые проходили в четверг, 31 марта.
Об этом глава государства говорил в своем обращении.
Зеленский напомнил, что в этот день обратился к парламентам трех государств – Австралии, Нидерландов и Бельгии.
“Почувствовал полную поддержку. Жду конкретных шагов. Призвал еще больше усилить санкции против России. Давить на агрессора нужно до тех пор, пока агрессия не иссякнет”, — подчеркнул он.
Президент также сообщил подробности своего разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Речь шла о необходимости большей поддержки в то время, когда российские войска сосредотачивают дополнительные силы на отдельных направлениях.
"Кроме санкций, предметно обсудили с Шарлем Мишелем экономическую поддержку Украины, финансирование приоритетных проектов. Динамику нашего движения к полноправному членству в ЕС”, — рассказал Зеленский.
Санкционная политика была также одной из тем разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака с Джейкобом Салливаном – советником президента США по национальной безопасности.
“США ввели новый пакет санкций против России. Мы благодарны. Он не даст обходить действующие санкции – подобные попытки мы уже фиксируем. А также ограничивают работу чувствительных отраслей российской экономики – ее оборонного сектора”, — подчеркнул Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что в Москве не должны забывать, что пока нет мира – будут санкции.
С президентом Турции Эрдоганом Владимир Зеленский провел, по его словам, очень предметный разговор.
“Говорили очень конкретно. В частности, перспективы переговоров в Турции с Российской Федерацией. А также о создании действенной системы гарантий для нашего государства. О безопасности, которой мы нуждались всегда и к реальному обеспечению которой приблизились. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности для Украины”, – рассказал глава государства.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 31 марта ввели новые санкции против технологической отрасли России. В частности это касается компаний, производящих оружие.
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