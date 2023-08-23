Зеленский рассказал об усилении мобилизации в Украине: "Военные ко мне обратились с этим"

Зеленский рассказал о просьбах военных.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы об усилении мобилизации в Украине. Он отметил, что военные действительно обратились к нему с такой просьбой.
Об этом он сказал 23 августа на пресс-конференции во время "Крымской платформы".
У президента спросили, действительно ли будет усиление или ускорение мобилизации из-за ситуации на фронте. Зеленский прямого ответа не дал, однако подчеркнул, что военные хотят получить возможность мобилизовать больше людей.
"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать", — объяснил президент.
Зеленский также добавил, что стоит навести порядок с военкоматами и ВЛК и говорить о том, как увеличивать мобилизацию.
"Очень важно понимать, кто это делает и как. Поэтому вопрос военкоматов очень важен, вопрос ВЛК – очень важен. Надо очень быстро навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать, как, кем, чем", — сказал он.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что работники военкоматов вскоре могут получить доступ ко всем госреестрам Украины.
Также ТЦК создают мобилизационный резерв в Украине и собирают и обновляют данные обо всех мужчинах по месту жительства.
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