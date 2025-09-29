Зеленский рассказал об успехах в Донецкой области: освобожденные территории и потери оккупантов

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном продлении Добропольской контрнаступательной операции. По его словам, украинским подразделениям удалось освободить более 174 квадратных километров территории и очистить от российских диверсантов более 194 километров.

Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

"К началу сегодняшних суток нашим силам удалось уволить уже, и это с начала операции, более 174 квадратных километров", - отметил Президент.

Глава государства также привел данные о потерях российских окупантов в рамках этой операции: почти 3200 военнослужащих, большинство из которых - безвозвратные потери.

Зеленский отдельно остановился на ситуации в Купянске, приграничных Харьковщине и на стыке Донецкой и Днепровской областей. Он признал, что ситуация там остается сложной, однако подчеркнул профессиональные действия украинских защитников.

"Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все должное для защиты позиций. Благодарю вас за это", - отметил Президент.

Глава государства выразил благодарность всем привлеченным подразделениям за их эффективность и отметил, что операция продолжается. Эти успехи демонстрируют способность ВСУ не только сдерживать врага, но возвращать под контроль украинские территории.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска оцепили часть российских подразделений на Добропольском направлении.