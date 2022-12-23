Зеленский рассказал, планирует ли он новые поездки за границу

Зеленский подчеркнул, что заграничные визиты — это как исключение, если они необходимы Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может совершить новые зарубежные визиты, если это будет необходимо для помощи ВСУ.

Об этом он сказал на конференции послов Украины.

Президент Зеленский подчеркнул, что после визита в США он может посетить другие государства при условии, что это поможет ВСУ и Силам обороны. В то же время он добавил, что не может так часто совершать зарубежные визиты, как это было до войны.

"Если какой-нибудь визит потенциально может иметь такое же важное, важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита напрямую будут зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство к реализации украинской "Формулы мира", если могут быть определены шаги по ускорению нашей победы — то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры вот так, на личном уровне", — сказал Зеленский.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил свой первый заграничный визит с начала полномасштабной войны в США.

Там он встретился с американским лидером и обсудил с ним вопросы предоставления Украине военной помощи. После этого украинский лидер выступил в Конгрессе США.

По дороге в Украину Зеленский в Польше встретился с президентом Анджеем Дудой. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения Украины и Польши.

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