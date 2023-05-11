Зеленский рассказал, почему не раскрываются потери украинской армии

Все цифры потерь украинской армии в войне с Россией фиксируются. Впрочем, решение не делиться информацией о гибели защитников было принято вместе с военными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для BBC.

"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти. Есть, к сожалению, жертвы. Есть, к сожалению, ранены". Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных.", — пояснил президент.

По его словам, украинское командование понимает потери собственной армии в войне. Вместе с тем, Киев в дальнейшем будет следовать решению скрывать эту информацию от общественности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной военной помощи.

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