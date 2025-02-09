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Зеленский рассказал, почему против замораживания войны по линии фронта

Зеленский рассказал, почему против замораживания войны по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото Associated Press

Зеленский рассказал, что уже видел "замороженный конфликт" на Донбассе в начале своего президентства. И, несмотря на режим тишины, оккупанты постоянно открывали огонь.

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему выступает против замораживания войны по линии фронта.

Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.

"Я бы не хотел. Потому что пострадает несколько наших городов, которые сегодня перерезаны этой контактной линией. Или некоторые области. Я знаю, что такое контактная линия. Когда я в 2019 году стал президентом и приезжал (на Донбасс – ред.), я видел эту контактную линию. Я был в тех селах. Там жизни не было. Даже в тех селах, которые мы контролировали. Я пробовал там построить мосты, потому что там все было развалено. Они (оккупанты – Ред.) все разрушали. Это – замороженный конфликт", – сказал он.

По мнению Зеленского, даже когда закончится горячая стадия войны – людям на населенных пунктах у линии столкновения будет очень тяжело жить.

"Но если есть такие перспективы – что мы с помощью дипломатии придем к установившемуся миру, то надо понять, что такое гарантии безопасности. Поэтому очень много вопросов и очень много деталей", – добавил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году.

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