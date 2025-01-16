Сейчас Россия имеет инициативу на востоке Украины из-за проблем со снабжением и комплектованием украинских бригад.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению из-за медленных поставок и комплектования наших бригад", — пояснил он.

Президент также подчеркнул, что на севере и Харьковской области украинские силы возобновили инициативу. Он призвал сделать то же и на Донецком направлении, чтобы вернуть контроль над ситуацией на востоке.

Зеленский подчеркнул, что для укрепления позиций Украины критически важно получить от международных партнеров не только поддержку, но и гарантии безопасности.

Напомним, война 2024 года обошлась Украине примерно в 100 млрд долларов. Это демонстрирует прочность союза Украины, США и Евросоюза очевидно.

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