Некоторые бригады не полностью обеспечены необходимым оружием.
Сейчас Россия имеет инициативу на востоке Украины из-за проблем со снабжением и комплектованием украинских бригад.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению из-за медленных поставок и комплектования наших бригад", — пояснил он.
Президент также подчеркнул, что на севере и Харьковской области украинские силы возобновили инициативу. Он призвал сделать то же и на Донецком направлении, чтобы вернуть контроль над ситуацией на востоке.
Зеленский подчеркнул, что для укрепления позиций Украины критически важно получить от международных партнеров не только поддержку, но и гарантии безопасности.
Напомним, война 2024 года обошлась Украине примерно в 100 млрд долларов. Это демонстрирует прочность союза Украины, США и Евросоюза очевидно.
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