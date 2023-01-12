Зеленский рассказал подробности о заседании Ставки и ситуации в Соледаре и Бахмуте

Президент сообщил, что на United24 собрано уже около полумиллиарда гривен для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января провел новое заседание Ставки, на котором обсуждали ситуацию на передовой, в частности — в Соледаре и Бахмуте.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру отвечало ситуации на передовой, на наиболее принципиальных направлениях. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни. Также обсудили ситуацию со снабжением оружия и боеприпасами в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", — сказал Зеленский.

Также Зеленский обсудил о перспективах ближайших недель и месяцев со спикером Сейма Латвии, прибывшим с визитом в Киев.

"О перспективах не только оборонных, но и политических. В частности, о европейской и евроатлантической интеграции Украины. Я услышал уверенность в том, что обязательно настанет день, когда украинский флаг будет абсолютно наравне со всеми флагами государств – членов Евросоюза. Латвия нам в этом будет помогать. Кстати, Латвия — одна из тех стран, чья поддержка для Украины в пересчете на проценты от ВВП — одна из самых больших за прошлый год. Думаю, что в этом году такая тенденция может сохраниться", — сказал президент.

Также президент продолжил телефонные переговоры с лидерами государств-партнеров.

"Еще две европейские страны, чей голос чрезвычайно важен для Украины – это Кипр и Люксембург. А также расширяем географию дипломатического марафона – я говорил сегодня с господином президентом Кении. Все эти переговоры посвящены вопросам безопасности – и нашего государства, и наших партнеров. Я благодарен за поддержку украинской формулы мира и за готовность работать совместно с нами, чтобы покончить с российской агрессией как можно быстрее", – пояснил Зеленский.

Президент заявил, что украинская внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами. Очень важная инициатива Украины – создание продовольственных хабов в Африке.

"Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институтов, конкретных объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента", – сказал президент.

Состоялось и открытие нового направления в нашей государственной благотворительной платформе United24. Это направление – восстановление Украины.

"По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от людей из более чем ста стран – для восстановления жилья. Это ощутимая помощь и местным общинам, и государству. В целом же благодаря государственной фандрейзинговой платформе собрано уже более 10 миллиардов гривен. И я спасибо всем, кто принял участие в собрании United24", — объяснил Зеленский.

Президент также поблагодарил воинов, защищающих Соледар.

"Сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Спасибо вам, ребята!", — сказал Зеленский.

Напомним, Подоляк пояснил, что будет означать для России поражение во взятии Соледара. По данным Офиса президента, эти города находятся под контролем ВСУ.

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