Зеленский рассказал подробности переговоров с Эрдоганом и назвал разговор "предметным"

Зеленский подчеркнул, что переговоры с Эрдоганом были предметными.

Об этом президент сказал 18 августа во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Очень предметные переговоры по многим темам провел сегодня с президентом Турции Эрдоганом. Благодарен ему за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Обсудили и оборонное сотрудничество, и экономическое, и энергетическое. Спасибо Турции за готовность взять под патронат восстановление Харькова и области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг – подписана договоренность об инфраструктуре", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас нужно увеличивать экспорт зерна из Украины.

"Конечно, говорили об экспортной зерновой инициативе. Результат есть – и не только для Украины, но и для мира, потому что чувствуется, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. Поэтому очень нужно больше безопасности, больший объем экспорта, больше судов, которые могут поставлять украинское продовольствие из наших портов", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.

Читайте также: