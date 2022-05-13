Зеленский рассказал, при каких условиях он готов общаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу с российским диктором Владимиром Путиным.
Тем не менее, этот диалог должен быть без посредников и российских ультиматумов.
Об этом президент Украины заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
Зеленский объяснил, что готов к встрече с российским диктором, однако без его посредников и ультиматумов. Президент подчеркнул, что вопросы переговоров усложняют с каждым днем из-за зверств российских военных в Украине.
"Сегодня диалог невозможен без крепкой позиции по действиям России. Все объединены в том, что надо восстановить территориальную целостность Украины, по крайней мере, так мне говорят европейские лидеры, США, Канада и т.д. Без крепкой армии Украина и за столом переговоров будет не сильной, а нам нужна эта крепость", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что дружба между Украиной и Россией невозможна из-за жестокой войны российских захватчиков против украинцев, а чтобы найти понимание, нужен диалог.
Напомним, в четверг, 12 мая, президент Украины беседовал с руководителями Финляндии и Словакии. Президент Владимир Зеленский отчитался о своей работе на внешнеполитическом фронте, где он пытается заручиться поддержкой как можно большего количества государств.
Читайте также:
- "Пятница, 13": в Кремле дали "апокалиптический" прогноз и запугивают войнами и голодом из-за санкций
- В Харьковской области местные за 500 долларов отправляли мужчин в Россию: их задержали (фото)
- Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, за сутки зашло более 2 тыс. единиц техники — Гайдай