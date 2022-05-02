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Зеленский рассказал, проводила ли Украина спецоперации на территории России

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Зеленский рассказал, проводила ли Украина спецоперации на территории России

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полное право проводить спецоперации только на своей территории.

Были ли такие действия на территории других государств – президенту неизвестно.

Об этом он сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.

"Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия мне неизвестны", — подчеркнул президент Украины.

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