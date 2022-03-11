Зеленский рассказал, сколько детей уже убито российскими войсками в Украине

Президент подчеркнул, насколько нашему государству не повезло с некоторыми соседями.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что с Польшей у Украины сложились хорошие отношения, народы делят одинаковые ценности.

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"Наши дети должны жить в мире одинаковых хороших ценностей. Должны жить в мире, где народы независимы, где царит свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну. Считается, что цифра 7 приносит счастье, именно столько. соседей Бог дал Украине. Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир. А лучше других ее знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов России. Сосед, принесший на нашу землю беду и войну. Сосед, который очевидно действует без Бога", — отметил президент.

Выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед польским сеймом. «Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз с Польшей. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие». Выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед польским сеймом. Опубликован Офис Президента Украины Пятница, 11 марта 2022 г.

Поэтому он подчеркнул, насколько важно иметь хорошего друга, который поможет в беде. "Когда бьет зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо. И когда в твой дом ступает нога врага, он протянет руку помощи", — подчеркнул Зеленский.