Зеленский рассказал, сколько детей в Украине погибли от войны — "Россия убила их"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по меньшей мере, 483 ребенка погибли в результате широкомасштабной войны, которую развязала Россия.

Об этом глава государства сказал 31 мая в ходе пресс-конференции "UA. Война. Недопетая колыбельная".

"Россия убила 483 ребенка, по меньшей мере. И это нельзя назвать словами "они стали жертвами" российской агрессии или "стали жертвами вооруженного конфликта" — нет. Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила и об этом нельзя сказать, что" они получили повреждения в результате боевых действий", — заявил президент.

Напомним, Зеленский назвал следующую цель диктатора Путина.

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