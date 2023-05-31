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Зеленский рассказал, сколько детей в Украине погибли от войны — "Россия убила их"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский рассказал, сколько детей в Украине погибли от войны — "Россия убила их"

Президент Владимир Зеленский назвал количество украинских детей, погибших от действий армии РФ. / Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский назвал количество украинских детей, погибших от действий армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по меньшей мере, 483 ребенка погибли в результате широкомасштабной войны, которую развязала Россия.

Об этом глава государства сказал 31 мая в ходе пресс-конференции "UA. Война. Недопетая колыбельная".

"Россия убила 483 ребенка, по меньшей мере. И это нельзя назвать словами "они стали жертвами" российской агрессии или "стали жертвами вооруженного конфликта" — нет. Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила и об этом нельзя сказать, что" они получили повреждения в результате боевых действий", — заявил президент.

Напомним, Зеленский назвал следующую цель диктатора Путина.

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Дата публикации
Просмотры
590
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