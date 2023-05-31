Зеленский рассказал, сколько детей в Украине погибли от войны — "Россия убила их"

Президент Владимир Зеленский назвал количество украинских детей, погибших от действий армии РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по меньшей мере, 483 ребенка погибли в результате широкомасштабной войны, которую развязала Россия.
Об этом глава государства сказал 31 мая в ходе пресс-конференции "UA. Война. Недопетая колыбельная".
"Россия убила 483 ребенка, по меньшей мере. И это нельзя назвать словами "они стали жертвами" российской агрессии или "стали жертвами вооруженного конфликта" — нет. Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила и об этом нельзя сказать, что" они получили повреждения в результате боевых действий", — заявил президент.
Напомним, Зеленский назвал следующую цель диктатора Путина.
Читайте также: