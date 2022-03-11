Зеленский рассказал, сколько людей удалось эвакуировать за два дня

Только 10 марта удалось вывезти 40 тысяч человек.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных задач для власти сегодня является организация гуманитарных коридоров — Сумы, Тростянец, Краснополье, Изюм, Буча, Ирпень, Гостомель.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
"За этот день (10 марта — Ред.) удалось вывезти 40 тысяч наших людей, обеспечить им безопасность — в Черкассах, Полтаве, Днепре, Львове", — сказал Зеленский.
По его словам, также удалось доставить гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия и медикаментов.
"Мы будем делать все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить. С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек", — подытожил президент.
Напомним, что Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 военным.
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