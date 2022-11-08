Зеленский рассказал, сколько миллионов украинцев остались без электричества: отключения продолжаются в 14 областях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью 8 ноября около 4 млн украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех тех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов. По состоянию на этот вечер около 4 млн украинцев в 14 областях и Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство – именно по стабилизационным графикам, а не аварийно. Я благодарен всем нашим энергетикам, коммунальщикам, областным администрациям, местному самоуправлению – всем, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", — сказал президент.

Зеленский добавил, что сейчас идет работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Только за минувшие сутки и только, например, в двух районах Харьковщины вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств.

"Ситуация сложная. Продолжаются жестокие бои" - Зеленский обратился к украинцам

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Россия с 10 октября массированно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Российские террористы 31 октября выпустили по нашей энергетической системе 55 ракет, из которых 45 удалось сбить.

По данным украинской разведки ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

В "Укрэнерго" также сообщили, что 9 ноября электричество будет выключаться по всей территории Украины. Строгие ограничения будут действовать в 10 областях, в том числе и в Киеве. Если повторных обстрелов не будет, то энергетическую систему удастся стабилизировать уже через неделю.

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