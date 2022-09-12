Зеленский рассказал, сколько оккупированных территорий Украины удалось освободить

С начала сентября удалось деоккупировать более 6 тысяч квадратных километров территории Украины.

ВСУ освобождают украинские территории на юге и востоке. Движение войск продолжается.

Об этом во время традиционного обращения к украинским сказал президент Владимир Зеленский.

"От первых чисел сентября и сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается. Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении. Благодарю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед при всем – несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию кафиров. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага. Ребята, вы настоящие герои!", — объяснил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских зенитчиков, которые вчера сбили 9 из 12 ракет, которые оккупанты выпустили по Украине.

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить сегодня наших зенитчиков. Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить. Девять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Благодарю вас, наши защитники, наши защитницы!", — объяснил Зеленский.

Напомним, контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

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