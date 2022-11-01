Зеленский рассказал, сколько пенсий россиян РФ вложила в обстрел Украины: "Могли бы преодолеть бедность у себя"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на вечер 1 ноября почти всем украинцам возобновили электроснабжение и водоснабжение. Один ракетный удар по Украине стоил РФ более 2 млн. 300 тыс. средних российских пенсий по возрасту.

Об этом президент сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений. Не стоит забывать и о том, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупантов: на Харьковщине, на Донбассе, на юге страны, например, уже более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах возобновляются системы для теплоснабжения. Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой, но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", – сообщил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что всего за один день Россия потратила на ракетный удар по Украине более 2 млн 300 тыс. средних российских пенсий по возрасту.

"Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тыс. средних российских пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров... Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили этой своей войной против Украины", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что россияне надеются зимой сломать Украину, однако у них ничего не получится.

"На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Слава каждому и каждому работающему, приближая нашу победу! Слава всем нашим воинам, которые удерживают позиции, как бы это ни было сложно, и постепенно освобождают нашу землю!", — сказал Зеленский.

Ракетный обстрел Украины 31 октября

Российские террористы 31 октября выпустили по Украине 55 крылатых ракет, 45 из которых удалось сбить. В этот же день Путин признался в совершении военного преступления и заявил, что это "была частично месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота".

Forbes подсчитал, что Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн долларов.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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