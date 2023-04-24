Зеленский рассказал, сколько пленных Украина освободила с начала полномасштабной войны

В Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.

С начала российского полномасштабного вторжения Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена, из которых 140 – гражданские.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.

"За это время мы освободили из плена 2238 человек. Центр (по поиску и освобождению пленных — ред.) работает ежедневно, 24 на 7. Из этих 2238 — 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских", — подчеркнул Глава государства.

Глава государства добавил, что российская армия продолжает пытать наших защитников. При этом Украина не прекращает постоянную работу по их увольнению.

В то же время в Украине считают пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

Читайте также: