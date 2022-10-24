Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине за время полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия выпустила по Украине ориентировочно 4500 ракет. Запасы оккупантов сокращаются.

Об этом он сказал во время саммита демократии Haaretz.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4500 ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать ракеты по всему миру для продолжения террора. Нашла в Иране", — подчеркнул Зеленский.

Роль Ирана в войне против Украины

Reuters утверждает, что Иран готовится передать России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщил, что в Украине ликвидировали 10 инструкторов из Ирана, которые запускали беспилотники по Украине.

Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе, которыми бомбят Украину.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Иран отправил РФ военную амуницию и готовится предоставить ракеты и беспилотники.

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