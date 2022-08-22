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Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила по Украине Россия за полгода полномасштабной войны

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Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила по Украине Россия за полгода полномасштабной войны

Фото: Associated Press

Россия за полгода полномасштабной войны запустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

В то же время государство-террорист цинично собирает Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом 22 августа во время обращения к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз должно нагло собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС.

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