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Зеленский рассказал, сколько ракет за неделю РФ выпустила по городам Украины

Зеленский рассказал, сколько ракет за неделю РФ выпустила по городам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский

Масштабы российских атак заставляют Украину обращаться к союзникам с требованием предоставить больше систем ПВО и прекратить поставки компонентов в РФ.

За последнюю неделю Россия совершила около 100 атак на Украину, применив более 1200 управляемых авиабомб, почти 870 дронов-камикадзе и более 80 ракет разных типов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый 'Шахед', каждая авиационная бомба, которые использует Россия, – это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии – более 82 тысяч иностранных комплектующих", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает с международными партнерами над поддержкой, которая спасает жизни. В частности, это поставки систем ПВО, инвестиции в украинский оборонный сектор и усиление санкций против России. Президент отметил, что эта работа продолжается для приближения справедливого мира и обеспечения надежных гарантий безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 марта Россия атаковала Украину 119 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имитаторами с территории РФ и оккупированного Крыма. Силы ПВО уничтожили 73 вражеских беспилотника.

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