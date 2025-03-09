Зеленский рассказал, сколько ракет за неделю РФ выпустила по городам Украины

Масштабы российских атак заставляют Украину обращаться к союзникам с требованием предоставить больше систем ПВО и прекратить поставки компонентов в РФ.

За последнюю неделю Россия совершила около 100 атак на Украину, применив более 1200 управляемых авиабомб, почти 870 дронов-камикадзе и более 80 ракет разных типов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый 'Шахед', каждая авиационная бомба, которые использует Россия, – это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии – более 82 тысяч иностранных комплектующих", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает с международными партнерами над поддержкой, которая спасает жизни. В частности, это поставки систем ПВО, инвестиции в украинский оборонный сектор и усиление санкций против России. Президент отметил, что эта работа продолжается для приближения справедливого мира и обеспечения надежных гарантий безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 марта Россия атаковала Украину 119 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имитаторами с территории РФ и оккупированного Крыма. Силы ПВО уничтожили 73 вражеских беспилотника.

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