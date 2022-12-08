Зеленский рассказал, сколько территорий Украины заминировали россияне: "Это – жестокий террор"

В Украине заминировано более 170 тысяч квадратных километров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что более жестоким, чем ракетный террор оккупантов, является минный. Россияне сознательно оставляют смертельные ловушки, чтобы убить как можно больше украинцев.

Об этом он сказал 8 декабря во время своего традиционного обращения.

"Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры... Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории. Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию. Именно минный террор, который даже еще более жесток и подлее, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине с расминированием.

"Канада, Япония, Британия, Словакия, послы и доноры United24 и многие другие, кто понимает, как это важно, чтобы Украина не оставалась один на один с проблемой заминированной оккупантами территории", — сказал президент.

Минный террор против Украины

Российские террористы хаотически минируют территорию Украины, стремясь сделать наши земли опасными и непригодными к жизни.

Так, в Херсонской области в среду, 7 декабря, погибли четверо полицейских, проводивших в регионе стабилизационные мероприятия. Правоохранители взорвались на российских минах. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко. В октябре на Херсонщине во время разминирования погиб полковник Нацполиции.

Схожие ситуации во всех регионах, где успели побывать захватчики. На минах до сих пор подрываются гражданские. Так, в Олевской громаде Житомирщины автомобиль взорвался на мине — погибли супруги. Сиротами стали 8 детей.

В ГСЧС сообщили, что в Украине сейчас остаются потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов около 175 тысяч квадратных километров территорий.

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