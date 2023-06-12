Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена 2526 граждан Украины. Вчера, 11 июня, на дом прибыли 95 украинских защитников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил всю команду, которая занимается обменами, и каждого воина, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для увольнения наших людей.

"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врага не оставим. Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено" 2526 украинцев и украинок", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина вернет из плена всех, кого держит РФ.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Служба безопасности Украины поделилась видео обмена пленными между Украиной и РФ.

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