Зеленский рассказал, сколько Украине нужно Patriot, чтобы полностью "закрыть небо"

Тогда в Кремле лишатся возможности запугивать миллионы украинцев.

Украина может оградить своих граждан от гибели и закрыть небо от российских ракетных обстрелов, если получит 50 батарей Patriot.

Об этом президент Украины заявил во время своего интервью изданию The Wall Street Journal.

Он отметил, что Украине нуждается больше систем Patriot, поскольку это единственное оружие, которое в настоящее время может сбивать некоторые виды российских ракет.

"На сегодняшний день единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые оно применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире — это Patriot. Это научила эта война", — сказал президент.

Он отметил, что наличие в Украине ЗРК Patriot просто отключает возможность России запугивать десятки миллионов мирных людей.

"Реальность следующая: 50 батарей Patriot – и в большинстве люди не будут погибать", – добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, в чем заключается новая тактика российских воздушных обстрелов.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости создания коалиции поставщиков систем ПВО Patriot.

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