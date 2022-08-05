Зеленский рассказал, сколько уже удалось изъять российских активов на возмещение ущерба для Украины

В Украине уже изъяты российские активы на 28 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на возмещение ущерба, который Россия наносит во время войны.

По словам главы государства, еще более 900 принадлежащих Российской Федерации объектов намерены конфисковать.

О результатах совещания по санкционной политике и конфискации российских активов украинский президент рассказал в традиционном обращении вечером 5 августа.

"Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предлагается конфисковать. А если оценивать собственность не только не только государства-террориста, но также ее резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором", — сказал глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что в Европе и США активно идет работа над законопроектами, которые позволят расширить возможности изъятия конфискации российских активов для Украины.

"Также заслушал результаты работы группы по разработке и внедрению международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом. Все наши партнеры активно над этим работают. В Европе, в США продолжается работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины", — рассказал политик.

Напомним, 5 августа во время заседания правительство утвердило Указ президента о конфискации российского имущества и активов в Украине. Средства из изъятых активов России будут направлены на оборону и восстановление Украины.

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