Зеленский рассказал, сколько за неделю РФ сбросила на Украину бомб, дронов и ракет

Россия продолжает терроризировать украинские города.
За неделю Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Я благодарен воинам, которые защищают Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей", — написал он.
По его словам, мир должен быть единым и сильным, чтобы посредством силы заставить Россию и ее союзников прекратить террор и достичь справедливого мира.
Напомним, 15 декабря в Харькове раздались взрывы, в результате российской атаки пострадал один человек.
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