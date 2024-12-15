Зеленский рассказал, сколько за неделю РФ сбросила на Украину бомб, дронов и ракет

За неделю Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я благодарен воинам, которые защищают Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей", — написал он.

По его словам, мир должен быть единым и сильным, чтобы посредством силы заставить Россию и ее союзников прекратить террор и достичь справедливого мира.

Напомним, 15 декабря в Харькове раздались взрывы, в результате российской атаки пострадал один человек.

Читайте также: