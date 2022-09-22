Зеленский рассказал, закончится ли война, если Путин потеряет власть

Украине нужно быть сильной на поле боя, чтобы иметь аргументы во время переговоров с агрессоркой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал интервью немецкому таблоиду BILD.

"Режим Путина точно закончится. Когда? Это решает, наверное, народ России… Вопрос, мне кажется, не в людях, а в философии их режима, сохранении их власти, философии отношения к Украине. Если они не изменят свою доктрину, неважно, кто будет вместо него... Вопрос в том, чтобы человек вернул свой мозг и хотел жить в мире, относился к соседям с уважением... Что к Путину вернется его ум, я бы не ожидал", — заявил Зеленский.

Напомним, какие последствия для России будут иметь полную мобилизацию и угрозы ядерным уничтожением.

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