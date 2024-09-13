Зеленский: разведки партнеров предупреждали нас о новом наступлении РФ на севере

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных результатах Курской операции, которая помогла сорвать планы российских войск по захвату северных регионов Украины.

Об этом глава государства сказал во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, информация о подготовке нового наступления РФ на севере Украины поступила от международных партнеров и союзных разведок, которые работают вместе с украинскими спецслужбами.

По их данным, российские войска планировали создать так называемые "буферные зоны" вдоль северной границы Украины, начиная с Сумщины. Целью был захват важных административных центров в регионах с востока на север. Хотя информация об угрозах для Черниговщины и других областей еще проверялась, планы российских войск по оккупации были вполне реальными.

"Может кто-то ожидал других результатов, но она (Курская операция — ред.) дала те результаты, на которые, честно говоря, мы и рассчитывали. На Харьковщине враг остановлен, замедлен его ход в Донецкой области, хотя там очень трудно и там до позитива еще далеко. Но, тем не менее, в других направлениях они забрали свои силы и с Харьковщины, и с Запорожского, и с других группировок, которые готовились на севере для оккупации наших территорий, и начали все это перемещать на Курское направление. Вот что произошло", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области — это был превентивный удар, чтобы остановить продвижение врага на север Украины. Россияне намеревались захватить Сумщину и Сумы.

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