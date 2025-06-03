Зеленский "разыграл карту", которой никто не ожидал: "Паутина" стала провалом для российской стратегической авиации

Зеленский "разыграл карту", которую никто не ожидал. / © ТСН

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Масштабная операция СБУ с использованием беспилотников по глубоким тылам России стала не только болезненным ударом для Кремля, но и стратегической демонстрацией силы украинской армии. Эта атака, названная в Украине Паутиной, вызвала настоящий шок среди прокремлевских блоггеров, которые уже окрестили ее "российским Перл-Гарбором".

Как сообщает Axios, западные военные эксперты считают операцию новой вехой в истории национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подготовка к атаке длилась почти два года, а украинские разведчики месяцами находились в России, не обращая внимания. По его словам, удары были нанесены по пяти военным базам на расстоянии тысяч километров друг от друга. Установить дроны удалось незаметно – их провозили в Россию под крышами домов и на грузовиках, а запуск производили дистанционно.

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Служба безопасности Украины сообщила, что во время атаки 1 июня был уничтожен или поврежден 41 самолет - в том числе стратегические Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160 - на сумму около 7 миллиардов долларов. Речь идет о технике, которую невозможно быстро заменить: Россия уже не производит новые машины этого типа.

И все это — силами беспилотников, стоимость каждого из которых — всего несколько тысяч долларов.

Администрация Трампа, по данным Axios, не была предупреждена об операции, а сам президент США пока ее публично не комментировал. В то же время среди сторонников Трампа растет тревога по поводу риска глобального конфликта, тогда как проукраинские комментаторы отмечают: после отказа России принять украинское предложение о прекращении огня, Киев имеет право действовать.

Украина оказалась перед выбором — либо дальше терпеть удары российских бомбардировщиков, либо уничтожить их на земле. Именно эту логику и реализовали силы СБУ. В то же время, в США и ЕС не спешат с передачей дополнительных систем ПВО, опасаясь истощения собственных запасов.

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Axios также подчеркивает, что этот удар продемонстрировал миру реальные возможности асимметричной войны: то, что Пентагон моделировал до сих пор только на бумаге, Украина реализовала в поле. В телеграмм-канале советница президента Ирина Верещук написала:

"Именно так выглядит асимметричная война. Именно так будут выглядеть войны будущего".