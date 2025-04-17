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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Зеленский резко ответил на заявление Трампа об "ошибочном" ударе по Сумам

Президент Украины убежден, что россияне целенаправленно атаковали центр города.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, назвавшего удар по Сумам «ошибкой».

Об этом шла речь во время брифинга главы государства 17 апреля.

Как отметил Зеленский, атака россиян центра города была целенаправленна, чтобы убить как можно больше людей.

«Ошибкой назвать эту спецоперацию русских по атаке на Сумы нельзя…. Это убийство, и этот удар шел сюда, в центр. Он не уходил на фронт», — заявил Зеленский.

Как отметил президент, нельзя искать оправдание врагу, бьющему по центру города ракетами.

Мы не можем находить оправдания, когда ты в центр города бьешь ракетами. Не одной. Если не одна — уже не ошибка», — заметил глава государства.

Напомним, Зеленский считает, что Украина собственноручно практически уничтожила свою ПВО.

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