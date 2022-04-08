Зеленский резко высказался о затягивании ЕС и США предоставить Украине необходимое тяжелое вооружение

Речь идет об истребителях, противоракетных системах, танках, противокорабельном оружии.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед депутатами парламента Финляндии резко высказался о том, что Украина до сих пор не получила от Запада тяжелое вооружение для обороны.

Об этом глава государства сказал 8 апреля, выступая в Эдускунте, парламенте Финляндии.

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По его словам, речь идет об истребителях, противоракетных системах, танках, противокорабельном оружии, которое Украина просит у Запада и США с начала военных действий на территории Украины.

"Нам до сих пор приходится ежедневно убеждать сильных мира сего, что необходимы такие санкции против России – именно такие, которые она не сможет обойти и точно остановят ее военную машину. Нам до сих пор приходится просить о необходимой помощи, о необходимом оружии. И нам до сих пор отвечают, что мы еще должны подождать самолеты, подождать противоракетные системы, танки, противокорабельное оружие. Нам говорят, что мы должны ждать, когда мы ежедневно теряем сотни людей от российских ударов. Когда десятки наших городов разрушены. вынужденными переселенцами. А мы должны ждать. Когда более трех миллионов из этих десяти выехали за пределы нашего государства...", — сказал Зеленский.

Президент Украины призвал весь мир сделать все, чтобы остановить войну, чтобы в Украине снова был мир, а в Европе – спокойствие.

"Мы должны вместе сделать все, чтобы они могли вернуться домой. Чтобы остановить Россию, чтобы остановить войну! Чтобы в Украине снова был мир, а российские кафиры ушли с нашей суверенной территории. С этим нельзя ждать, уважаемые.

Нам говорят, что мы должны ждать... Но у меня есть вопросы: должны ли отвечать за смерти украинцев и те, кто убивает наших людей, и те, кто заставляет нас ждать? Ждать самое необходимое. Ждать возможность себя защитить, свою жизнь, ждать оружия", — отметил украинский президент.

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