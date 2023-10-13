Зеленский: РФ зимой снова может прибегнуть к энергетическому террору, но в большем масштабе

По его словам, ключевое в победе в зимнем сражении для Украины – средства ПВО.

Этой зимой РФ может снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

"Мы видели в прошлом году, на что Кремль делал ставку, а именно – на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любой цене. каких терактов, к любым действиям России. Мы должны выдержать это сражение", – сказал глава государства.

По его словам, ключевое в победе в зимнем сражении для Украины – средства ПВО.

"Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам. И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще", – добавил Зеленский.

Joint Expeditionary Force – это экспедиционный корпус Великобритании и девять ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Ранее британская разведка предупредила, что РФ накапливает ракеты для массированных атак по Украине зимой.

Читайте также: